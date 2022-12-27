Задержаны воры в законе Умка и Лаша Сван, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора двум "ворам в законе" поставлено в известность о подозрении в установлении и распространении преступного воздействия, а также организации и участия в преступном собрании "сходке" (ч. 3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255- 2 УК Украины).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

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По данным следствия, "воры в законе", имеющие уголовные прозвища Лаша Сван и Умка, находясь в статусе подозреваемых по делу о распространении преступного влияния, с декабря 2020 года по март 2021 года на территории Украины организовали и приняли участие в трех преступных собраниях с представителями криминалитета.

На этих "сходках" решались вопросы координации преступной деятельности и конфликтные ситуации. Также принималось решение о выделении финансовой помощи так называемого воровского общака на праздничные нужды криминалитета и "воров в законе", находящихся в местах лишения свободы.

Как отмечается, на "сходке" одного из лидеров ОПГ наделили более широкими полномочиями – предоставили возможность сбора средств, полученных преступным путем, на территории Одессы.

Собранные правоохранителями доказательства явились основанием для задержания "воров в законе" в порядке ч. 4 ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением оперативного сопровождения Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Ранее завершено досудебное расследование по делу о распространении этими "ворами в законе" преступного воздействия, а обвинительный акт направлен в суд.

Известно, что воры в законе Умка коронован в 2014 году, а Лаша Сван – в 1995 году. Они получили свои "звания" от топ-представителей российского уголовного мира.

В рамках данного уголовного производства оперативники и следователи продолжают проводить комплекс мероприятий по сбору доказательств противоправной деятельности других представителей криминалитета для привлечения их к ответственности.

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По данным Зеркала недели, за организацию и участие в "сходке" Сергею Олейнику (Умка) и Лаше Джачвлиани (Лаша Сван) грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оба уже подозреваемы в деле распространения преступного влияния и являются фигурантами санкционного списка СНБО.

9 августа Умка пытался уехать из Украины, однако был задержан в Закарпатье. После составления протокола мужчину отпустили.