Новости

Задержаны воры в законе Умка и Лаша Сван, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО

21 94758
Задержаны воры в законе Умка и Лаша Сван, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора двум "ворам в законе" поставлено в известность о подозрении в установлении и распространении преступного воздействия, а также организации и участия в преступном собрании "сходке" (ч. 3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255- 2 УК Украины).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, "воры в законе", имеющие уголовные прозвища Лаша Сван и Умка, находясь в статусе подозреваемых по делу о распространении преступного влияния, с декабря 2020 года по март 2021 года на территории Украины организовали и приняли участие в трех преступных собраниях с представителями криминалитета.

На этих "сходках" решались вопросы координации преступной деятельности и конфликтные ситуации. Также принималось решение о выделении финансовой помощи так называемого воровского общака на праздничные нужды криминалитета и "воров в законе", находящихся в местах лишения свободы.

Как отмечается, на "сходке" одного из лидеров ОПГ наделили более широкими полномочиями – предоставили возможность сбора средств, полученных преступным путем, на территории Одессы.

Собранные правоохранителями доказательства явились основанием для задержания "воров в законе" в порядке ч. 4 ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Смотрите также: СБУ обезвредила в Одессе банду Сухумо-Кутаисского клана. ФОТОрепортаж

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением оперативного сопровождения Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Ранее завершено досудебное расследование по делу о распространении этими "ворами в законе" преступного воздействия, а обвинительный акт направлен в суд.

Известно, что воры в законе Умка коронован в 2014 году, а Лаша Сван – в 1995 году. Они получили свои "звания" от топ-представителей российского уголовного мира.

В рамках данного уголовного производства оперативники и следователи продолжают проводить комплекс мероприятий по сбору доказательств противоправной деятельности других представителей криминалитета для привлечения их к ответственности.

Читайте также: Арахамия был привлечен к освобождению из СИЗО вора в законе Умки, входящего в круг общения Коломойского, - СМИ

По данным Зеркала недели, за организацию и участие в "сходке" Сергею Олейнику (Умка) и Лаше Джачвлиани (Лаша Сван) грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оба уже подозреваемы в деле распространения преступного влияния и являются фигурантами санкционного списка СНБО.

9 августа Умка пытался уехать из Украины, однако был задержан в Закарпатье. После составления протокола мужчину отпустили.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • ПравдаЛюбка
    .
  • ПравдаЛюбка
    Литвиненко Едуард.

    ЧИ МАФІЯ БЕЗСМЕРТНА АБО ЗНОВУ ПРОФЕССОР

    Праворуч на фото - тричі судимий Олександр Поворознюк.

    Якого зараз підіймають на щит зелені діячі з ОПи. Парєнь від народу! Рубить правду матку! Не боїться ані путіна, ані Порошенка, ані гордона (ну тут - маладєц!), ані самого Кличка.

    Почесний професор Інституту розвитку аграрних ринків. Авто цього профессора має номер «ПАПА».

    Судимість, професорство, «папа» - ну чим не Янукович №2?

    В українському сегменті вікіпедії цього фахівця вже аносують як ПОЛІТИКА, а орденоносна Мосійчучка з милою посмішкою хвойди присвячує йому декілька програм.

    По цьому типу плаче декілька кримінальних проваджень - від *********** і нецензурної лайки до втручання у діяльність державного діяча та погроза йому.

    На російських пабликах цю особу розкручують як зразок ********* українця - тупозеленого, неосвіченого, лайливого зека-селюка з повадками нациста-полководця...

    І вже не дивує особливо цинічний по#уїзм у реакції правоохоронних органів, коли цей недолугий молодший брат Януковича вийожується у військовій формі одягу, покладаючи хер на статтю КУАПу №186-8 «Незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців», де йому світить мінус двісті неоподаткованих мінімумів.

    Особисте: носіння військової форми цим чмурдяєм - плювок в настоящих військових, від тих хто зараз під Бахмутом і Херсоном до тих, хто працює на перемогу у Генеральному штабі, від кіборгів-2014 до героїв Азовсталі.

    І вже не дивує, що влада просуває цей зразок тупості і невихованості як конкретного ЛСД (лідера суспільної думки). Вміння цілувати в дупу найвеличнішого з кожним місяцем стає все актуальнішим.

    Дивує, що ми знову дозволяємо ходити цим виродкам при владі по новому історичному колу - від Януковича №1 до нового Януковича №2.

    Думаю що цей шлях малює нам у тому числі отой, що на фото ліворуч. Кірюша Тимошенко («Кірюша-Шевролє»), головний по дерібану гумманітарки і великому крадівництву.

    Я не хочу бачити цих людей ані на екрані, ані в моїй Україні.

    А Ви?

    Позивний Don..
  • untrollable
    ********** ще скабеїху за пояс заткне
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости