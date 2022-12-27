МИД Болгарии вызвал российского посла в связи с возбуждением в РФ уголовного дела против Грозева
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает болгарское издание NOVA TV.
Также на встрече речь пойдет о запрете изучения болгарского языка в оккупированных Российской Федерацией областях Украины и изъятии портретов болгарских исторических деятелей.
Христо Грозев – болгарский медиаэксперт и медиаинвестор, журналист-расследователь издания Bellingcat, один из основных авторов расследования об участии сотрудников ФСБ России в отравлении Алексея Навального.
В июле следственная служба ФСБ России заявила, что Грозев был якобы причастен к вымышленной операции украинской военной разведки по угону военных самолетов из России. В ФСБ утверждали, что нашли двух курьеров, участвовавших в передаче денег украинской разведки российскому пилоту для угона самолета. Однако журналист свою причастность отрицает.