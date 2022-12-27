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МИД Болгарии вызвал российского посла в связи с возбуждением в РФ уголовного дела против Грозева

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МИД Болгарии вызвал российского посла в связи с возбуждением в РФ уголовного дела против Грозева
Посла РФ Элеонору Митрофанову в первый рабочий день после праздников вызывает к себе МИД Болгарии в связи с объявлением в российский розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает болгарское издание NOVA TV.

Также на встрече речь пойдет о запрете изучения болгарского языка в оккупированных Российской Федерацией областях Украины и изъятии портретов болгарских исторических деятелей.

Христо Грозев – болгарский медиаэксперт и медиаинвестор, журналист-расследователь издания Bellingcat, один из основных авторов расследования об участии сотрудников ФСБ России в отравлении Алексея Навального.

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В июле следственная служба ФСБ России заявила, что Грозев был якобы причастен к вымышленной операции украинской военной разведки по угону военных самолетов из России. В ФСБ утверждали, что нашли двух курьеров, участвовавших в передаче денег украинской разведки российскому пилоту для угона самолета. Однако журналист свою причастность отрицает.

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Топ комментарии

  • Vladko S
    Та понятно, что его никто не выдаст. Послу в первый день поводить по губам, приучив ее к так сказать рабочим делам в будущем всегда приятно.

    А как там Интерпол поживает? По-прежнему хватайте людей по запросу Кацапстана? Что каждый раз приходится вмешиваться волонтерам, чтобы не выдавали в Кацапию каких-то публичных людей.

    Выкините к черту кацапов из Интерпола и всех организаций по выдаче и обмену арестованных, просто раз и навсегда.
  • Don Bessam dc0e2bc1
    это бесполезно...гляньте на аристократические рыла небензей с лавровыми.
  • NEO STAR
    ПРИЙШОВ ЧАС ДЕ УСІ ПОСОЛЬСТВА ТА КОНСУЛЬСТВА підоросії у державах ЄВРОПИ, США та Великої Британії мають бути ЗАЧИНЕНІ, а їх фсбешні дипломати, працівники, службовці та представника торгових палат та національних меншин видворені з межі цих ДЕРЖАВ у підоросію...!!!
    Срану рабсссрівського скрєпостана та холодних і голодних мухосранськів з натовпом алкашів, вбивць, зеків, мародерів та повій...!!!
    ЧАЧЛІВАЙ ЖІЗНІ...!!!
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