Путин запретил продавать нефть странам, введшим предельную цену

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в ответ на ввод потолка цен на нефть: запрещена продажа российских нефти и нефтепродуктов странам, прописывающим в контрактах потолок цен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Запрещаются поставки юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации граничной цены", - говорится в документе.

Заявлено, что указ был введен в связи с недружественными действиями США и их союзников, а также с целью защиты национальных интересов.

Документ вступает в силу 1 февраля и действует до 1 июля 2023 года. Ограничения на экспорт российской нефти действуют с 1 февраля, дату запрета на поставку нефтепродуктов Путин поручил определить правительству.

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Напомним, ЕС ввел эмбарго на импорт российской нефти на европейский рынок по морскому пути, а также предельное ценовое ограничение 60 долларов США за баррель для ее поставок в третьи страны с использованием европейских судов или торговых услуг. Ценовой потолок согласован со странами "Группы семи" и другими партнерами ЕС.