С начала полномасштабной войны задержаны 8400 человек, пытавшихся незаконно уехать из страны, - ГПСУ

С начала полномасштабной войны украинские пограничники задержали тысячи нарушителей границы, которые намеревались незаконно уехать из страны, и количество таких попыток сейчас меньше не становится.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Мы фиксируем, что существенно не уменьшается количество нарушителей границы. В том числе и вне пунктов пропуска. Особенно такая тенденция фиксируется на участках границы с Румынией и Молдовой", – сказал спикер ГПСУ.

Демченко отметил, что с 24 февраля были задержаны 8400 нарушителей, еще более 3700 человек были остановлены на пунктах пропуска при попытках незаконно пересечь границу по подложным документам или другими незаконными способами.

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Больше всего попыток незаконного пересечения фиксируется на границе с Венгрией и Польшей.

"Мы призываем и предостерегаем всех, кто хочет или планирует незаконно пересечь границу, не подвергать себя опасности, потому что погодные условия сложные, особенно на Закарпатье, и могут быть крайне опасными для жизни и здоровья", - сказал спикер ГПСУ.

Напомним, что на Закарпатье в горах потерялись четверо мужчин, пытавшихся незаконно перейти границу.