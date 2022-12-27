С начала полномасштабной войны задержаны 8400 человек, пытавшихся незаконно уехать из страны, - ГПСУ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Мы фиксируем, что существенно не уменьшается количество нарушителей границы. В том числе и вне пунктов пропуска. Особенно такая тенденция фиксируется на участках границы с Румынией и Молдовой", – сказал спикер ГПСУ.
Демченко отметил, что с 24 февраля были задержаны 8400 нарушителей, еще более 3700 человек были остановлены на пунктах пропуска при попытках незаконно пересечь границу по подложным документам или другими незаконными способами.
Больше всего попыток незаконного пересечения фиксируется на границе с Венгрией и Польшей.
"Мы призываем и предостерегаем всех, кто хочет или планирует незаконно пересечь границу, не подвергать себя опасности, потому что погодные условия сложные, особенно на Закарпатье, и могут быть крайне опасными для жизни и здоровья", - сказал спикер ГПСУ.
Напомним, что на Закарпатье в горах потерялись четверо мужчин, пытавшихся незаконно перейти границу.