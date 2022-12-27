НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на воду со следующего года
Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 27 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В связи со многими факторами неопределенности по планированию финансово-хозяйственной деятельности водоканалов в период военного положения на территории Украины необходимо утвердить тариф на первое полугодие 2023 года и в мае 2023 года департаменту по регулированию отношений в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода предоставить на рассмотрение Комиссии материалы по корректировке тарифов с учетом актуализированных данных", – отметил председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.
Решением Комиссии предусматривается, что в первом полугодии 2023 года тарифы, например, Киевводоканала возрастут с 30,38 грн за кубометр до 38,1 грн (с учетом НДС); Житомирводоканала – с 37,5 грн за кубометр до 50,4 грн; Черновцыводоканала – с 27,9 грн за кубометр до 29,5 грн; Львовводоканала – с 25,88 грн за кубометр до 27,9 грн; Хмельницкводоканала – с 27,4 грн за кубометр до 31,7 грн.