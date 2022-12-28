Украинцы из освобожденных территорий разоблачили более 400 потенциальных предателей, - ЧЕСТНО (обновлено)

Население освобожденных от российских оккупантов регионов Украины активно приобщилось к выявлению государственных предателей и коллаборантов, которые сотрудничали с государством-террористом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЧЕСТНО, с начала информационной кампании на освобожденных территориях Киевщины, Черниговщины, Харьковщины, Херсонщины, а также в Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях Реестр ГосПредателей Движения ЧЕСТНО пополнился на несколько сотен человек. Сейчас в реестре более 1000 государственных изменников.

В указанных регионах активисты разместили более 100 билбордов, а также провели соответствующую кампанию в сети Интернет.

"Это прекрасный пример взаимодействия общественности, местных властей, военно-гражданских администраций, лидеров общественного мнения, местного бизнеса и медиа. Нам удалось начать кампанию в Херсоне сразу после освобождения города, и очень приятно, что количество обращений растет", - говорит лидер движения ЧЕСНО Вита Думанская.

Читайте также: Украинские города сократили расходы на елки в сотни раз, - ЧЕСТНО

Движение ЧЕСТНО продолжает искать коллаборантов и призывает всех присоединяться к наполнению Реестра. Соответствующую информацию можно отправлять по электронной почте: [email protected] или заполнить онлайн-форму. Команда организации коммуникирует с украинскими спецслужбами, чтобы сделать выявление предателей еще более эффективным.

Сведения о лице, которое посылает информацию о потенциальном изменнике, конфиденциальные и нигде не будут обнародованы.