Режим Лукашенко осудил трех "рельсовых партизан" на суммарный срок в 66 лет колонии, - Беларускі Гаюн

"Рельсовые партизаны" из Светлогорска (Беларусь) осуждены за поджог релейного шкафа на железной дороге - таким образом они пытались помешать перевозке российских войск в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на правозащитников Гомельськай Вясны сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"Так называемый Гомельский областной суд осудил "рельсовых партизан" из Светлогорска, обвиненных в том, что в ночь с 28 февраля на 1 марта они подожгли релейный шкаф на железнодорожном транспорте для препятствования движению военных эшелонов РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Дмитрий Равич был приговорен к 22 годам колонии усиленного режима, Денис Дикун - к 23, а Олег Молчанов - к 21 году колонии.

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