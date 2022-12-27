ВСУ нанесли удар по штабу одной из бригад российской армии - уничтожен новоназначенный комбриг

Полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан обнародовал информацию об удачном огневом поражении штаба одной из бригад оккупационной армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Штефан отметил: "Сегодня в результате фейерверка, устроенного в одном из штабов российских оккупантов, ориентировочные потери оккупантов составили 12 - 200, среди них:

- новый комбриг;

- начартиллерии;

- начразведки;

-офицеры управления.

До 7 человек составили санитарные потери.

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