Успех возле Кременной – на стороне ВСУ, но говорить об освобождении города нельзя, - Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай снова опроверг данные о деоккупации Кременной, но сообщил об определенном продвижении украинских военных возле этого населенного пункта.

Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Была такая информация, что даже город Кременная освобожден и наши войска туда зашли. Все, кто не общается с нашими военными, сразу в ура-патриотической форме разнесли эту информацию везде. На самом деле там довольно тяжелые бои и даже 100-500 метров, когда освобождают - это дается очень тяжело. Все, кто бывают на передовой и общаются с военными, понимают, какая ситуация, понимали, что эта информация о том, что ВСУ зашли в Кременную, недостоверна", - сказал он.

В то же время, по его словам, у Сватового-Кременной успех - на стороне украинских военных.

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"Но у них (российской стороны. – Ред.) там огромное количество резервов, техники. Было время заминировать все. Поэтому очень тяжело дается каждый метр, но все равно наши войска продвигают понемногу вперед", – добавил Гайдай.

Напомним, российские войска оккупировали Кременную в Луганской области в апреле.

Накануне в вечернем обращении, говоря о ситуации на фронте, президент Владимир Зеленский назвал Бахмут и Кременную направлениями, требующими сейчас максимума сил и концентрации. На прошлой неделе представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что российские войска не имеют "переломного успеха" в Бахмуте, но "локальные движения" есть.