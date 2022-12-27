Две колонны российской техники двинулись из Мариуполя в Бердянском направлении, - Андрющенко

Во временно захваченном российскими захватчиками Мариуполе зафиксировали движение двух колонн военной техники РФ в Бердянском направлении.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ..

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"Фиксируем движение техники. Две колонны в течение дня из Мариуполя в Бердянском направлении", – написал он.

По информации советника, первая колонна ориентировочно в 13:30 выехала из города, в ней находилось около 50 единиц техники, в том числе гусеничная техника типа танки Т-62 на лафетах. Подтверждено прохождение через мост в районе с. Демьяновка/Комышеватое в Запорожской области.

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По словам Андрющенко, вторая колонна выехала ориентировочно в 15:00 из города, в ней было тоже около 50 единиц, в том числе танки и БМП на лафетах, грузовики с боекомплектом и живой силой.

"Продолжается усиление Мелитопольского участка фронта. Что частично подтверждается многочисленными разговорами оккупантов в городе", - подытожил Андрющенко.

Напомним, российские захватчики постепенно превращают временно захваченный Мариуполь в военную базу.