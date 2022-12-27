87% украинцев против восстановления Советского Союза, - опрос

87% граждан Украины не желают восстановления Советского Союза.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Если в 2000 г. лишь немногим более половины (53%) респондентов однозначно отвечали, что не стремятся к восстановлению Советского Союза, то в 2021 г. доля таких составила уже 69%, по данным последнего опроса (2022 г.) — 87%. Однозначно хотят восстановления СССР только 3% опрошенных (в 2000 г. таковых было 19%, в 2021г. — 10%), еще 11% ответили "да, но я понимаю, что в современных условиях это нереально" (в 2000 г. — 28,5%, в 2021 г. – 21%).

Хотя доля тех, кто не хотел бы восстановления СССР, на юге и востоке страны (соответственно 72% и 81%) несколько ниже, чем на западе (93%) и в центре (89%), во всех регионах противники восстановления СССР составляют преобладающее большинство.

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Даже среди представителей старшей возрастной группы те, кто не хотел бы восстановления Советского Союза, составляют подавляющее большинство (74,5%), а среди тех, кому меньше 30 лет, эта доля растет до 95%. Среди тех, кто в семье говорит на русском языке, эта доля составляет 79%, среди говорящих на украинском — 90%.