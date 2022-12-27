Российский Центробанк признал перспективы возвращения заблокированных за границей активов "крайне низкими". ДОКУМЕНТ

Центральный банк Российской Федерации представил стратегические инициативы в области банковского регулирования и надзора за среднесрочной перспективой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт учреждения.

В публикации говорится, что "новые внешние условия ставят перед экономикой амбициозные задачи структурной адаптации, для решения которых в том числе нужны новые регуляторные подходы".

В приложенном документе говорится, что вернуть заблокированные за границей в рамках введения санкций активы, вероятно, не удастся.

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"Перспективы возврата этих активов кажутся крайне низкими, несмотря на то, что с юридической точки зрения они пока не конфискованы", - отмечают в Центробанке РФ.

Там признают, что такая проблема в таких масштабах новая для российских финансовых учреждений.

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