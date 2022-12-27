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Западные партнеры столкнулись с трудностями в восстановлении энергосистемы Украины, - CNN

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Западные партнеры столкнулись с трудностями в восстановлении энергосистемы Украины, - CNN
По данным источников CNN, ремонт пострадавшей от российских ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины осложняется дефицитом необходимых компонентов или несовместимостью тех компонентов, которые Киеву могут передать западные партнеры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отмечает CNN, США и партнеры столкнулись с проблемой нарушения глобальной цепочки поставок необходимого для ремонта оборудования. Решить эту проблему в Вашингтоне пытаются вместе с частным сектором. Кроме того, некоторые из важных компонентов ремонта сети, которые используются в Соединенных Штатах, не совместимы в Украине, поскольку предназначены для работы на различных частотных диапазонах.

В связи с этим США надеются, что предоставление дополнительных систем противовоздушной обороны поможет Украине противостоять российским атакам на критическую инфраструктуру, чтобы оборудование, предоставленное Штатами и их партнерами, не было уничтожено.

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В краткосрочной перспективе американская сторона пытается определить местонахождение приоритетных для украинской стороны объектов критической инфраструктуры, которая будет использоваться для предоставления критически важных услуг, таких как водо- и теплоснабжение, даже в случае блэкаута.

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Топ комментарии

  • Занадто щирий Українець
    Краще для захисту "інфраструктурних об'єктів", мати парочку "томагавків", або десяток F16..
  • Коди Смарт
    Дайте літаки і достатньо ППО, проблема зникне))
  • Only
    Ну так це ж і так зрозуміло будь якому техніку - в них фаза-ноль 110 вольт, фаза-фаза 220, частота 60 Гц. Тобто для чисто американських компаній, які не працюють на зовнішній ринок, треба буде з нуля техдокументацію розробляти, прораховувати кожну строчку проєкту. Це не є чимось надскладним, але потребує часу. Та й на складі такого обладнання нема.

    Але ж навіть ті компанії, що працюють і в Європі також, теж навряд чи зможуть великі трансформатори і підстанції швидко передати, бо це штучний товар, робиться під конкретне замовлення.

    Тому таки так - передати ще декілька комплексів PATRIOT буде набагато дешевше і швидше!

    А ще ліпше - передати те, що дозволить зробить "енгельси" по всій території рф, включно з Українкою у Примор'ї!
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