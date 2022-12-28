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Зеленский анонсировал "разговор" с Верховной Радой о следующем году

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Зеленский анонсировал "разговор" с Верховной Радой о следующем году
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свое ежегодное обращение в парламент и назвал главные темы выступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем видеообращении 27 декабря.

"Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей. Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире - это вся задача на ближайшее время", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, в ежегодном обращении к Верховной Раде он и представит свой взгляд на реализацию вышеописанных задач.

"Хочу, чтобы это послание было не отчетом, а нашим с вами разговором о следующем году", - добавил глава государства.

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  • 5 копійок
    Знов розповідатиме про країну своєї мрії де не плакатимуть отримавши рахунки за комуналку.
  • Kan Kan 21c2f560
    Воювати на два фронти українцям край важко
  • Voc Vox
    то есть -со слугами урода и опзэжопой
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