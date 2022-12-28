Зеленский анонсировал "разговор" с Верховной Радой о следующем году
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свое ежегодное обращение в парламент и назвал главные темы выступления.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем видеообращении 27 декабря.
"Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей. Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире - это вся задача на ближайшее время", - подчеркнул президент Украины.
По его словам, в ежегодном обращении к Верховной Раде он и представит свой взгляд на реализацию вышеописанных задач.
"Хочу, чтобы это послание было не отчетом, а нашим с вами разговором о следующем году", - добавил глава государства.