Более 700 защитников Мариуполя из "Азовстали" до сих пор находятся в российском плену

В украинском обществе есть мнение о том, что история "Азовстали" закончилась и всех "азовцев" вернули домой.

Это не соответствует действительности, заявила во время брифинга "Різдво у полоні"" в Медиацентре Украина - Укринформ мать военнопленного, ОО "Рада дружин та матерів захисників України "ЖІНКИ зі СТАЛІ" Наталья Кравцова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский кризисный медиацентр.

"Сейчас тысячи украинских семей живут в своем личном аду, не имея никакой информации о судьбе своих родных, вставших на защиту Украины и оказавшихся в руках врага или пропавших без вести. К счастью, начались обмены и наши бойцы возвращаются в Украину. Мы благодарны каждому причастному к этим обменам за титанический труд. Положителен тот факт, что обменивают защитников "Азовстали" хотя бы по несколько человек. Но среди них нет бойцов полка "Азов", к которому у россиян особое отношение. В обществе сформировалось мнение, что история "Азовстали" окончена, всех "азовцев" уже вернули или возвращают только их. Это не соответствует действительности. Сейчас более 700 бойцов "Азова" восьмой месяц находятся в плену России", - рассказала Кравцова.

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