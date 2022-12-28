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Состав украинского подразделения "Крым" в рядах ГУР постоянно растет, - разведка

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Состав украинского подразделения "Крым" в рядах ГУР постоянно растет, - разведка
Количественный состав украинского спецподразделения "Крым" постоянно растет, к нему присоединяются жители оккупированного Россией Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Сегодня крымские татары активно участвуют в войне против своего исторического врага – Российской Федерации, защищая свою страну в самых горячих точках на фронте. Так, среди крымских татар сформировано отдельное спецподразделение "Крым" в рядах ГУР МО, которое сейчас защищает украинскую землю в Бахмуте, Участие в успешных спецоперациях на юге страны и других горячих точках. Бойцы подразделения уже отмечены государственными наградами за успешные операции по уничтожению врага, которые проводятся совместно с украинскими собратьями из других подразделений", - говорится в сообщении.

Украинская разведка заявила, что "нет сомнений, что крымские татары будут и в первых рядах освобождающих свою родную землю - украинский Крым от российских оккупационных войск".

"Крымские татары были, есть и будут оставаться надежной опорой украинского государства в Крыму. Наша будущая победа сегодня завоевывается общими усилиями украинцев, крымских татар и всех национальностей, защищающих Украину", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Не мели дурниць! Люди просто не знали що буде завтра і чим "засвічування" може обернуться для їх рідних які перебувають в окупації (в тому числі й зараз - на окупованій частині материкової України) ТОму про них мовчали
  • Яр Холодний
    А ти знав, що через 8 років Росія нападе на Україну повномасштабно? Знав що брат потрапить у "м"ясорубку" і отримає поранення? Їх батьківщина, яку они собі повернули 30 років тому - окупована величезною стомільйонною країною, армії якої боїться Європа А їх - близько 300 тисяч! І як ти вів-би себе на їх місці ?
  • Яр Холодний
    А ти думаєш - мало поховали кримських татар? Але наші мали можливість буть похованими відкрито - у рідній землі А татари з Криму навіть у останню путь не могли своїх хлопців провести - бо вони лежать далеко від дому Знаю двох з Криму що поховані на Чернігівщині Один - "киримли" а другий - караїм І рідні поминають їх тихцем А скількох татар було репресовано за те що кацапи довідалися про те що хлопці воюють у батальйоні імені Челібіджхана?
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