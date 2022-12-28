Россия – наиболее подсанкционная страна по итогам 2022 года. ІНФОГРАФІКА
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель председателя Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец.
"Стремясь погрузить Украину во мрак, холод и "средневековье", российские власти не осознают, что они еще больше "погружаются за железный занавес" изоляции от мира. В этом году россия стала наиболее подсанкционной страной мира. За этот период рядом ведущих стран введено немало экономических и индивидуальных санкций против России, ее физических и юридических лиц. По данным портала "Война и санкции", перечень государств, которые ввели санкции против России, возглавляют страны Европейского Союза - введено уже девять пакетов санкций против России. Также в этом списке Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия и Япония", - сказала депутат.
Она добавила, что санкции – это хоть и медленный, но эффективный рычаг влияния на страну-агрессор. Системная работа в этом направлении не должна останавливаться, поскольку есть немало российских компаний, которые заслуживают попадания под санкции, в частности, это касается российского государственного холдинга "росатом".
По словам Мошенец, на вопросе санкций против "росатома" неоднократно в своих обращениях к международному сообществу настаивал Президент Украины Владимир Зеленский. Также есть наработанные предложения в Плане действий по усилению санкций против России, подготовленном международной экспертной группой Ермака-Макфола.