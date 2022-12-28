Отражены атаки врага в районе 15 населенных пунктов на Донбассе, - Генштаб

Начались триста восьмые сутки российского широкомасштабного вторжения. За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар и произвел 33 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам города Херсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

В дальнейшем остается опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны.

По данным Генштаба, противник продолжает ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

Наши военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Краснопоповка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клещеевка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа и Золотая Нива на Доне.

Также отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

В других направлениях противник ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.

На Северском и Слобожанском обстрелам подверглись районы населенных пунктов Мефедовка, Товстодубово и Волковка Сумской области, а также Глубокое, Старица, Огурцово и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Тавильжанка, Двуречное, Купянск, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха – Луганской.

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На Лиманском направлении огневого влиянию подверглись Площанка и Диброва Луганской области, а также Ямполевка, Торское и Григорьевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстреляны районы населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении враг стрелял по районам Водяного, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого поражения получили Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Времевка и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском направлении обстрелы из танков и реактивной артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Темировка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Дорожнянка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Каменское и Плавни Запорожья.

По данным Генштаба, в Херсонском направлении противник продолжает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, пострадали Красногригорьевка Днепропетровской области; Антоновка – Херсонской и город Херсон. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.

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