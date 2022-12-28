ВСУ добились успехов на направлении Сватово-Кременная. Оккупанты теряют потенциал под Бахмутом, - ISW. КАРТА

Украинские силы добились больших успехов на направлении Сватово-Кременная. Оккупанты теряют потенциал под Бахмутом и продолжают систематически обстреливать мирных жителей на юге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Многочисленные российские источники сообщали, что российские силы, в том числе части 144 мотострелковой дивизии и ее 254 мотострелкового полка, украинские атаки зафиксированы на участке Сватово-Кременная.

Один известный российский блоггер сообщил, что украинские войска взяли российский опорный пункт возле Краснопоповки (примерно в 5 км северо-западнее Кременной), где, по оценке ISW, украинские силы, вероятно, продвигались по крайней мере с 23 декабря.

Российские источники утверждали, что украинские силы перегруппировываются и опрокидывают подкрепления из Харьковской области для возобновления наступательных операций на линии Кременно-Сватово.

Украинские силы, вероятно, добились больших успехов на северо-востоке Украины, чем раньше оценивала ISW. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил 27 декабря, что российские войска занимают 1,6% территории Харьковской области.

Украинские силы, вероятно, освободили Двуречье, Новомлынск и Тавильжанку на северо-востоке Харьковской области и Коломыйчиху в Луганской области, учитывая, то как российские, так и украинские источники сообщали об обстреле этих населенных пунктов со стороны России 27 декабря.

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Російські сили у Бахмуті можуть наближатися до кульмінації, як це сталося з російськими військами у Херсоні у серпні 2022 року.

Бойові втрати російських військ, мабуть, змушують російських військових у районі Бахмута використовувати штурмові групи чисельністю до відділення.

Офіційний представник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий повідомив 27 грудня, що російські війська в районі Бахмута більше не діють як ротні та батальйонні тактичні групи, а натомість діють невеликими групами від десяти до п'ятнадцяти військовослужбовців.

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Российские силы аналогично перегруппировались из ротных и батальонных тактических групп в отдельные группы размером с отделение, когда русские подразделения в Херсонской области заметно деградировали в августе 2022 года.

Темпы продвижения российских вооруженных сил в районе Бахмута в последнее время замедлились из-за дефицита личного состава и боеприпасов, что, вероятно, помешает им поддерживать высокие темпы наступательных операций в этом районе в ближайшем будущем. Сообщения об использовании российскими военными групп размером с отделения, вероятно, являются результатом длительной войны на истощение и указывают на деградацию больших доктринальных формирований выше уровня взвода.

Российские силы продолжают укреплять позиции на юге Украины и продолжают обстреливать украинские позиции и гражданскую инфраструктуру в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Геолокационные спутниковые снимки показали, что российские войска установили оборонительные рубежи примерно в 70 км к востоку от Токмака и выкопали траншеи вокруг радиолокационной станции в Лазурном на юго-востоке Крыма.