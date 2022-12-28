Война в Украине может быть затяжной, а ее динамику сложно прогнозировать, - Ринкевич

Война в Украине может носить затяжной характер, ее динамику трудно прогнозировать, а преодоление последствий может занять долгое время.

Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил в ежегодном докладе об итогах года во внешней политике и планах на будущий год, сообщает Цензор.НЕТ ссылкой на Delfi.

"Латвия последовательно отмечает, что территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены в международно признанных границах, и только Украина имеет право решать, когда, где и на каких условиях российскую агрессию можно считать прекращенной. Латвия отвергает любое давление на Украину по этому вопросу ", – сказал министр.

Он подчеркнул, что приоритетными задачами внешнеполитического ведомства Латвии является предоставление всей возможной помощи Украине, сохранение санкционной политики против России, привлечение России к ответственности за агрессию и взыскание репараций.

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Министр отметил, что Латвия с первого дня войны оказывает всестороннюю политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине, и помощь уже составила 0,93% от ВВП Латвии, или более 314 млн. евро.