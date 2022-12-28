Оккупанты в Бердянске переоделись в гражданское. Это произошло после убийства трех россиян

Российским оккупантам в Бердянске разрешили из соображений безопасности передвигаться по городу в гражданской одежде.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Оккупантам, дислоцирующимся во временно оккупированном Бердянске, разрешили передвигаться в гражданской одежде, чтобы лишний раз не подвергать личный состав опасности. Причиной являются недавние убийства троих мобилизованных солдат в городе", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что пока мобилизованные официально считаются пропавшими без вести. Это нужно, чтобы не вызвать панику среди кафиров.

Еще одна причина, по которой россиянам разрешили переодеваться в гражданское - то, что местные жители активно отслеживают их и передают ВСУ информацию о них, - отметили в ЦНС.

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