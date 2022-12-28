Новости • Война

Меркель заявила, что не будет участвовать в переговорах по завершению войны

8 09153
Меркель заявила, что не будет участвовать в переговорах по завершению войны
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что вопрос о ее вероятном участии в переговорах о завершении войны "не стоит".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Политик отметила, что точно не знает, как может завершиться война.

"Однажды он (конфликт. - ред.) закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров", - сказала бывший канцлер.

По словам Меркель, есть разница "между вынужденным миром, которого она, как и многие другие, не хочет, и открытым и дружеским разговором".

Также читайте: "Непонятно, будет ли когда-нибудь победитель в войне РФ против Украины, - министр обороны Австрии Таннер

Политик также отметила, что, будучи в должности канцлера Германии, она принимала решения по России и Украине, руководствуясь логикой, которую до сих пор считает разумной.

"Речь шла о попытке предотвратить войну, подобную нынешней", - продолжила она.

То, что это не удалось, "не означает, что попытка была ошибочной", добавила Меркель.

Также читайте: Кремль не намерен идти на переговоры на условиях Украины, - Песков

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Garry Grant
    Нах всралася ця корова. Все що поганого для України вона могла зробити-вже зробила.
  • Яр Холодний
    Вона не буде брать участі в переговорах Хай молиться, щоб її примусово до "переговорів" у Гаазі не потягли! А то може виявиться, що "друг Вольдемар" заявить, що "Я сам тут сидеть не буду"! і потягне її за собою! І її "візьмуть за хобот", як "підпалювача війни"!
  • Владимир Сухов e5dee246
    Стара лярва !
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости