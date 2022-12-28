Меркель заявила, что не будет участвовать в переговорах по завершению войны
8 09153
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что вопрос о ее вероятном участии в переговорах о завершении войны "не стоит".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
Политик отметила, что точно не знает, как может завершиться война.
"Однажды он (конфликт. - ред.) закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров", - сказала бывший канцлер.
По словам Меркель, есть разница "между вынужденным миром, которого она, как и многие другие, не хочет, и открытым и дружеским разговором".
Политик также отметила, что, будучи в должности канцлера Германии, она принимала решения по России и Украине, руководствуясь логикой, которую до сих пор считает разумной.
"Речь шла о попытке предотвратить войну, подобную нынешней", - продолжила она.
То, что это не удалось, "не означает, что попытка была ошибочной", добавила Меркель.