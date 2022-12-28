Путин не может победить. Ему об этом говорят со всех сторон, - премьер Эстонии Каллас

Российский диктатор Владимир Путин не сможет в принципе победить в войне, которую Россия ведет против Украины.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Отвечая на вопрос, закончится ли война России против Украины в 2023 году, Каллас сказала, что "войну может закончить Путин, если он прекратит воевать и вернется к границам своей страны".

"Сделает он это в 2023 году или нет, сказать сложно. Но есть надежда, что победить на этой войне он не сможет в принципе. Ему об этом твердят со всех сторон. Так что, может, война и правда закончится", – сказал премьер-министр.

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Каллас также считает, что введенные в отношении России санкции реально работают, и это видно по реакции Кремля. "Это видно хотя бы по тому, что Россия всегда требует, чтобы Запад отказался от санкций", – напомнила она.