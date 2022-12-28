Россияне обстреливают Харьков (обновлено)

Российские захватчики наносят удары по Харькову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары!" – отметил председатель ОВА Олег Синегубов.

Также информацию об обстреле подтвердил мэр Игорь Терехов: "Харьков под обстрелом. Прошу всех находиться в укрытиях".

Оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова. Работники ГСЧС выехали на место попадания. На данный момент данных о пострадавших нет. Информация уточняется", - добавил глава ОВА.

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