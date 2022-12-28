Россияне обстреливают Харьков (обновлено)
7 08610
Российские захватчики наносят удары по Харькову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары!" – отметил председатель ОВА Олег Синегубов.
Также информацию об обстреле подтвердил мэр Игорь Терехов: "Харьков под обстрелом. Прошу всех находиться в укрытиях".
Оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова. Работники ГСЧС выехали на место попадания. На данный момент данных о пострадавших нет. Информация уточняется", - добавил глава ОВА.