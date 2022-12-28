Общие боевые потери РФ с начала войны – около 103 770 человек (+550 в сутки), 3017 танков, 1999 артсистем, 6037 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Потери российских оккупантов по состоянию на утро 28 декабря составляют примерно 103 770 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.12 ориентировочно составляют:
личного состава - около 103 770 (+550) человек ликвидировано,
танков - 3017 (+1) од,
боевых бронированных машин - 6037 (+13) од,
артилерийских систем - 1999 (+1) од,
РСЗО - 418 (+0) од,
средства ПВО - 212 (+0) ед,
самолетов - 283 (+0) ед,
вертолетов - 267 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+0),
крылатые ракеты - 653 (+0),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4660 (+8) ед,
специальная техника – 179 (+0).
"Данные уточняются", – добавляют в Генштабе.