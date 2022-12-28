Общие боевые потери РФ с начала войны – около 103 770 человек (+550 в сутки), 3017 танков, 1999 артсистем, 6037 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 28 декабря составляют примерно 103 770 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.12 ориентировочно составляют:

личного состава - около 103 770 (+550) человек ликвидировано,

танков - 3017 (+1) од,

боевых бронированных машин - 6037 (+13) од,

артилерийских систем - 1999 (+1) од,

РСЗО - 418 (+0) од,

средства ПВО - 212 (+0) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 267 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+0),

крылатые ракеты - 653 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4660 (+8) ед,

специальная техника – 179 (+0).

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"Данные уточняются", – добавляют в Генштабе.