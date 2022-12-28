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Доброволец из Австралии О’Доннелл погиб, защищая Украину

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Доброволец из Австралии О’Доннелл погиб, защищая Украину
24-летний доброволец из Австралии Сейдж О’Доннелл отдал свою жизнь, защищая Украину.

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Об этом сообщил Департамент иностранных дел и торговли Австралии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Ведомство приводит слова матери 24-летнего О’Доннелла, которая заявила, что он "погиб в бою, защищая свободу народа Украины".

"Сейдж страстно отстаивал свои ценности и служил здесь, в собственной стране, а в последнее время в Украине", – говорится в ее комментарии.

Спикер департамента сообщил, что ведомство оказывает консульскую поддержку семье погибшего.

По данным SBS News, О’Доннелл служил ранее в австралийской армии.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
  • Сайко Костя
    Шана 🇺🇦 🇦🇺
  • stavr
    ШАНА І ПОВАГА ГЕРОЮ
    ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЮ
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