Доброволец из Австралии О’Доннелл погиб, защищая Украину
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24-летний доброволец из Австралии Сейдж О’Доннелл отдал свою жизнь, защищая Украину.
Об этом сообщил Департамент иностранных дел и торговли Австралии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Ведомство приводит слова матери 24-летнего О’Доннелла, которая заявила, что он "погиб в бою, защищая свободу народа Украины".
"Сейдж страстно отстаивал свои ценности и служил здесь, в собственной стране, а в последнее время в Украине", – говорится в ее комментарии.
Спикер департамента сообщил, что ведомство оказывает консульскую поддержку семье погибшего.
По данным SBS News, О’Доннелл служил ранее в австралийской армии.