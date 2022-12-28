Кременная является главным пунктом российской обороны на Донбассе, - британская разведка

Россияне укрепили сектор своей линии фронта вблизи Кременной в Луганской области в последние дни. Город постоянно находится под постоянным давлением со стороны украинских сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, Кременная была относительно уязвима с тех пор, как в октябре украинские войска продвинулись через город Лиман к западу.

По данным британской разведки, Россия построила новые крупные оборонительные сооружения в этом районе и, вероятно, будет уделять первостепенное внимание удержанию линии фронта именно здесь. Этот район имеет важное логистическое значение для Донбасского фронта России, а также важный город Луганской области.

Кремль утверждает, что "освобождение" этой территории является основным оправданием войны, напомнили в Минобороны Британии.

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