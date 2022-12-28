Россияне хоронят погибших на войне против Украины родных, но не возмущаются решениями Путина, - NYT

Российская Рязань, недалеко от Москвы, регулярно отправляет юношей воевать. Некоторые сейчас похоронены на местном кладбище, но всплеска возмущения российским лидером нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

"Даже под толстым слоем снега кладбище российских солдат, павших на украинской войне, изобилует цветами. Могилы усыпаны венками из пластиковых цветов, а на каждом кургане на ветру развеваются флаги, представляющие подразделение погибшего солдата", - отмечают журналисты.

Издание рассказывает историю Натальи, которая хотя бы раз в неделю приезжает ухаживать за могилой своего единственного сына, погибшего в первые дни войны под Гостомелем. Она отказалась назвать свою фамилию, опасаясь наказания.

"Многие западные противники войны России в Украине ожидали, что такие матери, как Наталья, станут опорой волны возмущения против президента Владимира Путина и превратятся в политическую силу, которая ему противостоит. Но через 10 месяцев конфликта этого не произошло в больших масштабах", - отмечает NYT.

Наталья заявила, что вторжение "следовало спланировать лучше", чтобы минимизировать российские потери, но она не выразила гнева по отношению к руководству РФ. "Надо было что-то делать", - сказала она, говоря об Украине.

Такая поддержка была решающим фактором в способности Путина избежать какого-либо значительного внутреннего поражения в войне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не может победить. Ему об этом говорят со всех сторон, - премьер Эстонии Каллас

Россиянка Марина Доронина, работающая фельдшером, рассказала журналистам, что зависела от своего старшего сына Вадима финансово и физически. Крыша в ее доме "течет, как решето", а он планировал его починить до наступления зимы: "Кто теперь починит мою крышу? Он также собирался починить мой забор осенью".

Однако она не сердится, что его отправили на войну. Она тоже не выступала против мобилизации вообще. Вместо этого, по ее словам, она сердилась на "систему", которая не могла обеспечить отсрочку ее сыну.

"Наш президент достаточно мудр, и он все еще хорошо выполняет свою работу. Люди там [на Западе] ничего не имеют. Заходите в наши магазины, у нас есть все. На нас это никак не влияет", - сказала Доронина.

Читайте: Огневое поражение позиций врага в районе Чаплинки: убито около 50 оккупантов, - Генштаб