Германия передала 8 электрогенераторов для НЭК "Укрэнерго"
1 7229
Для поддержки работы энергетической системы Украины ФРГ передала оператору электросетей "Укрэнерго" 8 генераторов.
Об этом в своем Twitter сообщила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, информирует Цензор.НЕТ
"С гордостью передаем "Укрэнерго" 8 генераторов. Они будут поддерживать свет во время ремонтных работ в энергосистеме Украины. "Укрэнерго" во главе с Владимиром Кудрицким продолжает делать невозможное", - отметила Анка Фельдгузен.