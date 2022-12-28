Германия передала 8 электрогенераторов для НЭК "Укрэнерго"

Для поддержки работы энергетической системы Украины ФРГ передала оператору электросетей "Укрэнерго" 8 генераторов.

Об этом в своем Twitter сообщила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, информирует Цензор.НЕТ

"С гордостью передаем "Укрэнерго" 8 генераторов. Они будут поддерживать свет во время ремонтных работ в энергосистеме Украины. "Укрэнерго" во главе с Владимиром Кудрицким продолжает делать невозможное", - отметила Анка Фельдгузен.

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