Президент Анголы Лоренсу осудил войну РФ против Украины: "Мы тоже воевали против захватчиков"

Президент Анголы Жуан Лоренсу, где исторически сильным было влияние Москвы, осудил полномасштабное вторжение России в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Когда в 1980-е годы, напомнил глава ангольского государства, Советский Союз помог его стране отразить южноафриканское вторжение благодаря поставкам вооружений и боеприпасов, ангольцы были благодарны Москве.

Но, подчеркнул Лоренсу, "поскольку мы воевали против захватчиков, мы понимаем, что и другие имеют такое же право", и потому "мы не понимаем, как те люди, которые помогли нам воевать против интервентов", сейчас оккупировали часть соседнего государства.

"Суверенное государство само определяет свою внешнюю политику, и, будучи суверенным государством, мы должны осудить аннексию четырех (на самом деле шести – Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области, Крым и Севастополь. – Ред.) регионов Украины", – сказал он.

Лоренсу также заявил, что официальная Луанда заинтересована в закупке американских типов вооружений/вооружений НАТО и в том, чтобы Соединенные Штаты принимали участие в оборонной реформе страны.

Как отмечает Центр исследования Африки, после заявления президента Анголы российские пропагандистские ресурсы "начали угрожающую антиангольскую риторику" – речь идет о поиске расколов в политической элите страны, в частности, упоминания, что якобы вице-президент республики Борнита де Суза против такой политики. Кроме этого, пишет ресурс, россияне "угрожают поддержкой УНИТА, то есть хотели бы развязать в Анголе новую гражданскую войну".

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