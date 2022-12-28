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На благотворительных аукционах будут собирать средства в помощь семьям военных и гражданских пленных

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На благотворительных аукционах будут собирать средства в помощь семьям военных и гражданских пленных
В Киеве состоится концерт, а с благотворительных аукционов средства отдадут семьям военнопленных и гражданских пленных.

Об этом в Facebook сообщила писательница Татьяна Комлик (Татуся Бо), передает Цензор.НЕТ.

"Фонду "Мрія" всего несколько дней, но благодаря друзьям и людям с огромным сердцем мы можем осуществлять новогодние детские мечты. Позавчера, как раз на Рождество, Братья Гадюкины и Светлана Ластрубенко пригласили нас с Юлией Паевской на концерт, где сообщили, что деньги, собранные с благотворительных аукционов на их концертах, они отдают фонду. 53545 гривен пойдут на помощь семьям военнопленных и гражданских пленных", - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:

PayPal: [email protected]

IBAN (UAH): UA733052990000026008016231471

IBAN (USD): UA483052990000026004006250660

IBAN (EUR): UA353052990000026002016238276

ЕДРПОУ: 45083663

Получатель: Благодійна організація "Українська фундація "Мрія"

Назначение платежа: Благодійна допомога.

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