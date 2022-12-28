На благотворительных аукционах будут собирать средства в помощь семьям военных и гражданских пленных
Об этом в Facebook сообщила писательница Татьяна Комлик (Татуся Бо), передает Цензор.НЕТ.
"Фонду "Мрія" всего несколько дней, но благодаря друзьям и людям с огромным сердцем мы можем осуществлять новогодние детские мечты. Позавчера, как раз на Рождество, Братья Гадюкины и Светлана Ластрубенко пригласили нас с Юлией Паевской на концерт, где сообщили, что деньги, собранные с благотворительных аукционов на их концертах, они отдают фонду. 53545 гривен пойдут на помощь семьям военнопленных и гражданских пленных", - говорится в сообщении.
Реквизиты для помощи:
PayPal: [email protected]
IBAN (UAH): UA733052990000026008016231471
IBAN (USD): UA483052990000026004006250660
IBAN (EUR): UA353052990000026002016238276
ЕДРПОУ: 45083663
Получатель: Благодійна організація "Українська фундація "Мрія"
Назначение платежа: Благодійна допомога.