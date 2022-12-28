БТР пограничного управления ФСБ взорвался на мине в Курской области РФ, - СМИ
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В районе пункта пропуска "Крупец" 27 декабря наехал на мину БТР с пограничниками, ранены.
Об этом сообщает российский оппозиционный телеграм-канал ASTRA, передает Цензор.НЕТ.
Ранения получили сотрудники пограничного управления ФСБ по Курской области Константин Б. и Андрей Д. Их доставили в Рыльскую центральную районную больницу (Курская область).
Место происшествия находится в приграничной зоне с Сумской областью Украины.