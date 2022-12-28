Медсестру и журналистку Данилович "приговорили" к 7 годам заключения в оккупированном Крыму

"Суд" в оккупированном Крыму приговорил гражданскую журналистку и медсестру Ирину Данилович к семи годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Суд" признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 222.1 Уголовного кодекса России - "Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Помимо тюремного заключения она также должна заплатить штраф в размере 50 тысяч российских рублей. На вопрос, поняла ли подсудимая суть приговора, журналистка ответила отрицательно.

Российская прокуратура просила для Данилович семь лет колонии и штраф на сумму 60 тысяч рублей.

Выступая в суде с последним словом 27 декабря, журналистка отметила, что не первая, к кому ФСБ России применяет "грязные методы фальсификаций", а также озвучила фамилии жителей оккупированного Крыма, похищенных на полуострове с 2014 года. Среди них она вспомнила Решата Аметова, которого называют первой жертвой оккупации Крыма. Ирина Данилович заявила, что ожидала пополнить список таких людей.

Ранее на суде женщина заявила о применении пыток после задержания российскими силовиками.

Данилович работала медсестрой и вела страницу в соцсетях, а также несколько блогерских колонок, посвященных правам медицинских работников и проблемам здравоохранения на оккупированном полуострове.

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