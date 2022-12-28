Мужчина и семилетний мальчик взорвались в лесу Харьковской области. Они в больнице
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47-летний мужчина и 7-летний мальчик взорвались на мине возле села Бугаевка в Чугуевском районе Харьковщины.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Оба получили взрывные травмы и были госпитализированы. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь", – написал он.
Синегуб призвал всех к осторожности, особенно на освобожденных территориях.
"Не посещайте леса, лесополосы, не выходите на обочину дорог и т.д. Это может быть опасно для жизни. Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным и непонятным предметам, а сразу обращайтесь к правоохранителям или спасателям ГСЧС", - написал он.