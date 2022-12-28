В Челябинской области РФ мобилизованный убил командира

На станции Мисяш в Челябинской области РФ мобилизованный убил своего командира, также призванного в рамках частичной мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на URA.RU. По данным издания, в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, между сержантом и капитаном произошла драка.

"В купе штабного вагона военного эшелона на станции Мисяш Челябинской области, находясь в состоянии опьянения, сержант избил капитана, также мобилизованного во время частичной мобилизации. От полученных травм последний скончался на месте", - сообщили в пресс-службе суда.

Там отметили, что военнослужащему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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