Новости • Война, Мобилизация в РФ

В Челябинской области РФ мобилизованный убил командира

10 45839
В Челябинской области РФ мобилизованный убил командира
На станции Мисяш в Челябинской области РФ мобилизованный убил своего командира, также призванного в рамках частичной мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на URA.RU. По данным издания, в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, между сержантом и капитаном произошла драка.

"В купе штабного вагона военного эшелона на станции Мисяш Челябинской области, находясь в состоянии опьянения, сержант избил капитана, также мобилизованного во время частичной мобилизации. От полученных травм последний скончался на месте", - сообщили в пресс-службе суда.

Там отметили, что военнослужащему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Также смотрите: Последствия вражеских обстрелов Херсонской области. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Rino Rino
    побільше водки кацапам. )
  • Post-AV
    Ну если по пьяни, то понятно. А то я уж подумал, неужто бунт начался...
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Судячи з відео, які викладають самі рашисти, на яких офіцери, під прикриттям автоматників знущаються з підлеглих, б'ють їх кийками та принижують, подібного буде на Рашці ой багато, і це для нас добре, бо чим більш вони повбивають один одного, тем менше їхньої мразі буде в Україні, тим менше вид них будуть страждати українці, тим менше роботи та ризиків для наших захисників!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости