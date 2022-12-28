Указ Путина о гражданстве РФ на оккупированных территориях свидетельствует о желании продолжать войну, - МИД

Принудительное навязывание гражданства РФ гражданам Украины подтверждает преступную сущность тоталитарного российского режима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министерства.

"26 декабря президент РФ подписал очередной ничтожный указ о порядке приобретения российского гражданства гражданами Украины. В этот раз речь идет о гражданах Украины, проживающих или проживавших на временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, временно оккупированных в ходе полномасштабной агрессии России против нашего государства.

Указ, утверждающий упрощенные процедуры выхода из гражданства Украины и приобретение гражданства РФ, ничтожен и свидетельствует о неготовности России к переговорам, стремлении ее руководства продолжать войну, поглощении территории Украины, насильственной ассимиляции и геноциде украинского народа", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что принудительное навязывание гражданства РФ гражданам Украины подтверждает преступную сущность тоталитарного российского режима.

"Особое возмущение вызывает введенный без согласия получателей порядок выдачи российских паспортов принудительно перемещенным на территорию РФ украинским детям и подросткам от 14 до 18 лет, что является вопиющим нарушением основополагающих прав человека и доказательством совершения Россией геноцида украинцев", - сообщили в пресс-службе.

"МИД Украины решительно осуждает введение в действие указанного документа, расценивает его как очередное преступление России против суверенитета и территориальной целостности Украины, грубо нарушающее Конституцию и законы нашего государства, действующие нормы международного права и международные обязательства России. Последствия этого и других ничтожных нормативных актов РФ в отношении граждан Украины не будут иметь никаких правовых последствий, никогда не будут признаны ни Украиной, ни подавляющим большинством государств-членов ООН. Указ дополняет перечень преступлений в ходе вооруженной агрессии России, которые будут рассматриваться в рамках международного трибунала над руководством РФ", - подытожили в МИД.

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