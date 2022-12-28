Депутаты Черновицкого облсовета обратились к руководству государства по поводу запрета УПЦ МП
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Черновицкого облсовета.
"В обращении, в частности, указано, что российская православная церковь в Украине, которая именует себя "Украинской православной церковью", является подчиненной Кремлю структурой и неоднократно выражала свою антигосударственную позицию".
До войны эта организация масштабно продвигала идеи "русского мира", "братства" с Россией, раздувала внутренние противоречия в украинском обществе на религиозной почве", - говорится в сообщении
Также депутаты считают необходимым обеспечить безотлагательную регистрацию документов религиозных организаций общин, которые изменили подчинение по каноническим и организационным вопросам, приняв решение о переходе в Православную церковь Украины.
Правоохранительные органы просят быстро и эффективно реагировать на все выявленные факты сотрудничества с агрессором и осуществление антиукраинской пропаганды со стороны священнослужителей российской православной церкви в Украине (УПЦ МП).
За это решение проголосовали 33 депутата Черновицкого облсовета, трое – против, двое воздержались.