Депутаты Черновицкого облсовета обратились к руководству государства по поводу запрета УПЦ МП

Депутаты Черновицкого областного совета поддержали обращение к Верховной Раде, Президенту Украины и Кабинету Министров о запрете деятельности Украинской православной церкви в единстве с московским патриархатом, религиозных организаций с центром в стране-агрессоре на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Черновицкого облсовета.

"В обращении, в частности, указано, что российская православная церковь в Украине, которая именует себя "Украинской православной церковью", является подчиненной Кремлю структурой и неоднократно выражала свою антигосударственную позицию".

До войны эта организация масштабно продвигала идеи "русского мира", "братства" с Россией, раздувала внутренние противоречия в украинском обществе на религиозной почве", - говорится в сообщении

Также депутаты считают необходимым обеспечить безотлагательную регистрацию документов религиозных организаций общин, которые изменили подчинение по каноническим и организационным вопросам, приняв решение о переходе в Православную церковь Украины.

Правоохранительные органы просят быстро и эффективно реагировать на все выявленные факты сотрудничества с агрессором и осуществление антиукраинской пропаганды со стороны священнослужителей российской православной церкви в Украине (УПЦ МП).

За это решение проголосовали 33 депутата Черновицкого облсовета, трое – против, двое воздержались.

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