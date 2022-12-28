"Мирного плана по Украине" не может существовать без учета "вхождения в РФ" четырех "новых регионов", - Песков
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Спикер президента РФ Дмитрий Песков считает, что "мирный план по Украине" может существовать только с учетом "вхождения в состав России" оккупированных областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.
"Ни один "мирный план по Украине" не может существовать, если он не учитывает вхождение в состав России четырех новых регионов", - сказал спикер российского диктатора.