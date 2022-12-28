Глава Минобороны Франции Лекорню прибыл в Украину

28 декабря министр обороны Франции Себастьен Лекорню приехал в Киев. Он должен встретиться с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TF1.

"Министр обороны Франции прибыл в Киев. Он сразу отправился к Стене памяти погибших героев, чтобы от имени страны почтить их память и выразить поддержку Украины", - пишут французские издания.

По информации СМИ, после этого у Себастьена Локорню будет рабочая встреча с командой Министерства обороны Украины и украинской армией по военной помощи Франции - той поддержки, которая уже оказана и той, которая будет оказана.

Затем он проведет двустороннюю встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым, после чего состоится пресс-брифинг.

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