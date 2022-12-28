Россия ежемесячно из-за санкций вынуждена изымать из Фонда нацблагополучия по $4-5 млрд, - Свириденко

ВВП России за год упал менее чем на 5%. Этого мало, но последние месяцы российская экономика – в финансовом стрессе.

Об этом министр экономики Юлия Свириденко заявила в ходе телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минэкономики.

По ее словам, с октября РФ начала пополнение бюджета изымать значительные средства из Фонда национального благосостояния. Ежемесячно на это тратят 4-5 млрд долларов.

"Мы считаем, что санкции – это мягкий инструмент, но мы очень хотим победить в этой войне и применяем все инструменты, которые могут приблизить нашу победу. Санкции только в сочетании с военными действиями могут дать достаточный эффект. Мы уже отчетливо прослеживаем признаки финансового стресса государства-террориста. Это и изъятие в пользу бюджета средств из Фонда национального благосостояния, и изъятие 20 млрд долларов из Газпрома из-за специального налога, и незапланированного привлечения средств на внутреннем рынке", - отметила Свириденко.

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Первый вице-премьер-министр добавила, что по итогам 2023 года российская экономика сократится на 5,6%. В частности, наиболее ожидаемым будет обвал прибыли от экспорта нефти и газа. В следующем году обвал прибыли от экспорта нефти и газа может составить более 50% из-за эмбарго ЕС на сырую нефть и нефтепродукты, Price Cap на нефть и т.д. Ожидается, что доходы России упадут ниже критического уровня в 40 млрд долларов. в квартал.

"Украина работает над тем, чтобы предельная цена на нефть как можно быстрее была снижена до 35 долларов за баррель", – подчеркнула Юлия Свириденко.

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