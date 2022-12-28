Подавать заявления на продление соцвыплат больше не нужно, - Минреинтеграции

Теперь по всей Украине, а не только на оккупированных территориях и территориях, где продолжаются боевые действия, не нужно подавать заявления для возобновления или продления социальных выплат.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

"Дело в том, что в ноябре этого года Кабмин постановил: на период действия военного положения предоставление государственных социальных пособий и льгот, назначенных ранее, автоматически продолжается, но только тем лицам, которые проживают на территории проведения боевых действий или временно оккупированных", – говорится в сообщении.

То есть это означало, что всем другим гражданам нужно было бы подавать заявления для возобновления или продления выплат.

Также читайте: В бюджете на следующий год запланировано 37 млрд грн на субсидии. Этих средств хватит, - министр соцполитики Жолнович

В Минреинтеграции отмечают, что указанная ситуация могла привести к социальному напряжению и чрезмерной нагрузке на органы соцзащиты и органы предоставления административных услуг, в частности из-за нестабильности электроснабжения и частых воздушных тревог.

"С целью решения этой проблемы был проведен ряд совещаний под председательством вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук. По их результатам в Правительство был представлен проект постановления об автоматическом продлении выплат, который вчера (27 декабря. - Ред.) и принял Кабмин", – сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП не исключают запуск программы "єСубсидія" с выплатами на карту для оплаты коммунальных услуг