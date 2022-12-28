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РФ может применить тактическое ядерное оружие, если будет риск поражения, – министр обороны Италии Крозетто

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РФ может применить тактическое ядерное оружие, если будет риск поражения, – министр обороны Италии Крозетто
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что в случае, если России будет грозить поражение в войне, она может пойти на применение тактического ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Применение тактической ядерной энергетики планируется Россией. Для нас это немыслимо, а для Москвы - да, если будет пройдена точка невозврата, если они рискуют потерпеть поражение. Короче говоря, опасность потенциально существует, хотя и очень маловероятна" - сказал глава Минобороны Италии.

В то же время, он заверил, что Италия продолжит поддерживать Украину в том числе оказанием военной помощи.

Министр уточнил, что компоновка шестого пакета помощи Украине еще не начата, но подтвердил, что "Украина месяцами просит о поддержке против воздушных атак на гражданские объекты: больницы, школы, электростанции".

"Если это возможно, мы, безусловно, поможем им защитить себя: Россия пересекла границу, которую она не должна была пересекать", - отметил Крозетто.

По мнению министра обороны, поставки должны быть совместимы с наличием возможности пополнить запасы этого оружия и передать его Киеву в хорошем рабочем состоянии.

"Вы не найдете ракеты в супермаркете, как баночку "Нутеллы", это сложные системы, для которых требуется длительное время производства. Вы не можете сказать: хорошо, завтра я пойду и куплю сотню ракет. Их нет. Поэтому, если мы даем Украине системы ПВО, мы должны взять их из своих запасов, и мы должны сделать это, не лишая себя защиты, и с уверенностью в качестве" - подытожил Крозетто.

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  • Voc Vox
    Білоруським «рейковим партизанам» дали більше 20 років кожному за намагання підірвати колію та цим зупинити російські ешелони.

    Українці повинні знати цих героїв! Білоруси Олег Молчанов, Дмитро Равич і Денис Дикун! Вони справжні герої. І я впевнений, що вони будуть звільнени значно раніше. Тому що дуже скоро диктаторський режим Лукашенка паде! А поки запам'ятайте призвища тих, хто ризикуючи всім допомагав Україні ще 28 лютого, коли все і відбувалося. Слава біларуським Героям!
  • Garry Grant
    Ще одному "оракулу" кацапи занесли. Задовбали ці шльондри.
  • Василий СПРУТ
    Консервы вскрываются все больше и больше ))) Никого это не волнует - мы всех убьем и все свое заберем без вариантов
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