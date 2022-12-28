Все, кто против войны, должны быть признаны врагами государства и лишены права въезда в Россию, - Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призывает не впускать в страну граждан РФ, которые "призывают к ее поражению" в войне против Украины.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Предатели, так ненавидящие свою страну, призывающие к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Независимо от юридической квалификации их деяний. Как враги государства, enemy of the state, пользуясь их любимым американским эквивалентом. За ними крепко должно закрепиться это определение. Пусть даже никаких административных или уголовных дел по этим лицам никто не возбуждал", - подчеркнул он.

По словам Медведева, таких лиц "не следует пускать обратно в Россию до конца их дней".

"Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чем бы они ни заключались. Аморальную ситуацию, когда предатели, желающие своей стране поражения, параллельно зарабатывают в России, нужно прекратить раз и навсегда", - считает Медведев.

"Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в случаях - только из-за амнистии или помилования. Хотя лучше им не возвращаться", - подытожил он.

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