Спикер Восточной группировки войск Череватый об обстановке возле Сватового и Кременной: Продолжается мощная работа наших подразделений, запаситесь терпением

В направлении Кременной украинские военные сейчас проводят мощную работу по освобождению. Не менее важна и деоккупация Сватового, поскольку оба города имеют стратегическое значение.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он прокомментировал материал The New York Times, в котором утверждается, что украинские силы близятся к возвращению Кременной.

"New York Times очень авторитетное издание, у них наверняка хорошие источники. Однако на этом направлении длится некоторое время мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых. Когда там будет достигнут существенный результат, мы обязательно сообщим об этом общественности. Пока же нужно запастись терпением и ждать официальных сообщений", - рассказал Череватый.

На вопрос журналиста, правдива ли информация о том, что командование россиян решило переместиться из Кременной в Рубежное, он ответил: "Это традиционная для оккупантов практика".

"После серии поражений, которые они потерпели в Украине, они на всякий случай перемещают свои командные пункты", - отметил Череватый.

Представитель восточного группирования войск объясняет, деоккупация этих двух городов имеет, в частности, военное значение. Поскольку позволит ВСУ дальше двигаться по освобождению Луганской области. Но это не единственный фактор.

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"Также оно имеет важное нравственно-психологическое значение. Оккупант объявил Донецкую и Луганскую области частью РФ, поэтому когда мы будем освобождать свои земли, для их шовинистов это будет, по сути, вторжение на российскую сторону. Они поймут, что это все временно и мы будем освобождать свою землю", - подытожил Череватый.