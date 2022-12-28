Швеция передаст Украине шесть модульных мостов
1 8434
Швеция передаст украинским дорожникам шесть временных мостовых конструкций для возобновления движения транспорта там, где в результате российской военной агрессии были разрушены мостовые переходы.
Об этом в интервью ЦТС рассказал первый заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко, передает Цензор.НЕТ.
"Швеция начала процесс оказания помощи Украине для обеспечения критически необходимых 6 модульных мостов. В настоящее время идет подготовка к организации транспортировки", - сообщил Ивко.
Также стало известно, что Чехия вдобавок к уже присланным в Украину 6 временным мостам планирует передать еще 12 единиц.