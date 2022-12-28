На окраине Киева слышны взрывы. Это учения
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На окраине Киева слышны взрывы - проходят учения саперов в Вышгороде.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает Цензор.НЕТ.
"Звуки взрывов на северной окраине столицы - работа наших разминировщиков. Сегодня в Вышгороде проводят учения саперов. Бойцы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых громадах будут раздаваться звуки взрывов", - говорится в сообщении.
В свою очередь местные жители призвали сохранять спокойствие и находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.