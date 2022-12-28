Россияне запретили в Мариуполе массовые собрания во время новогодних праздников, - Андрющенко

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе запретили проводить массовые мероприятия.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"На период новогодних праздников оккупанты запретили проводить какие-либо массовые мероприятия и собираться вместе в количестве более 50 человек, включая празднование в кафе и ресторанах. Непонятно, как в таком случае оккупанты будут корректировать очереди в полевых кухонь, банкоматов и оккупационных бюрократов", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам Андрющенко, левобережье города снова осталось без электроснабжения из-за ливня. Оккупанты массово демонтируют поврежденные взрывами кварталы, превращая их в пустыню.

"Карта Мариуполя меняется кардинально. Теперь можно легко увидеть, что люди живут в большинстве своем на окраинах. Значительная часть горожан перебралась в дачную застройку, чтобы пережить зиму с буржуйками", - добавил советник мэра.

Также, отметил Андрющенко, количество выезжающих из города, спасаясь от "холодомора", растет, а очередь на пересечение границы между Украиной и РФ в Новоазовском районе превратилась в 32-километровую пробку. Время ожидания для пересечения границы достигает 24 часов.

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