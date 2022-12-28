С 1 января страховщики судов не будут больше страховать суда из Украины и России, - Reuters

Страховщики судов отменяют покрытие военных рисков в России, Украине и Беларуси после выхода перестраховщиков из региона из-за серьезных убытков.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Обычно перестраховщики продлевают свои 12-месячные контракты со страховыми клиентами 1 января. Теперь они хотят сократить риски после того, как в этом году понесли связанные с ней убытки.

Клубы P&I (защита и возмещение ущерба) American, North, UK и West больше не могут предлагать покрытия военных рисков для обязательств в регионе с 1 января, говорится в недавних сообщениях на их веб-сайтах. Клубы являются одними из крупнейших страховщиков P&I, покрывающих около 90% мировых океанских судов.

Также читайте: Фонд соцстрахования задолжал более 3 миллиардов гривен "больничных"

UK P&I Club заявил 23 декабря, что проблема возникла из-за отсутствия возможности перестрахования. "Перестраховщики клуба больше не могут обеспечивать перестрахование военных рисков, связанных с российскими, украинскими или белорусскими территориальными рисками", - говорится в сообщении.

American P&I 23 декабря заявила, что получила "уведомление об отмене" для региона от своих перестраховщиков военных рисков и в результате упраздняет свою собственную страховку.

Суда обычно имеют страховку P&I, которая покрывает иски об ответственности перед третьими лицами, включая вред окружающей среде и травмы. Отдельные правила корпуса и механизмов защищают суда от физических повреждений.

Читайте: "Укрзализныця" с 10 февраля отменяет запрет на транзит в Польшу

По словам источников в отрасли, действия страховщиков усложнят для судовладельцев или фрахтователей поиск страховки, повысят цены и могут привести к тому, что некоторые суда будут ходить незастрахованными.

Провайдерами перестрахования являются глобальные игроки Hannover Re, Munich Re и Swiss Re, а также синдикаты на рынке Lloyd's of London.