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Шойгу отправил под Угледар ЧВК "Патриот" для противовеса "вагнеровцам" в Бахмуте, - Череватый

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Шойгу отправил под Угледар ЧВК "Патриот" для противовеса "вагнеровцам" в Бахмуте, - Череватый
Министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу отправил свою частную военную компанию "Патриот" воевать в Донецкую область.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, на фоне безуспешной кампании в направлении Бахмута, Авдеевки и Угледара, а также в Луганской области, россияне пытаются прорываться и достигать хоть какого-то результата, бросая в бой все силы.

Он отметил, что в районе Степного под Угледаром появились боевики частной армии "Патриот", аффилированной с Шойгу - ее создали в противовес террористической организации ПИК Вагнера подконтрольного Кремлю олигарха Евгения Пригожина.

"ЧВК Вагнера и ЧВК Патриот - это конкурирующие структуры. Вагнер в Бахмуте, под Угледаром Патриот. Прямого взаимодействия между ними нет, это автономные структуры", - сказал Череватый.

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Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    Більше ПВК на росії, різних і добре озброєних.
    Вони і будуть її ділити, коли ослабне москва.
  • Vasyl Veklynets
    коли вони вже між собою почнуть, так цікавіше.... бо якісь в них будуть тоді перемоги.
  • Garry Grant
    Тепер хай один одного ї#ашать. А ЗСУ посміються.
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