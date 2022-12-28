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Враг бил по Харькову из ЗРК С-300, удар не повлиял на энергосистему, - Терехов

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Враг бил по Харькову из ЗРК С-300, удар не повлиял на энергосистему, - Терехов
Войска РФ сегодня утром нанесли ракетные удары по Харькову из зенитно-ракетных комплексов С-300.

Об этом сообщил в эфире телемарафона Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Были прилеты ракет С-300, это были две ракеты. В результате обстрела есть один пострадавший, который доставлен в больницу. Сейчас мы ликвидируем разрушения, нанесенные врагом", - сказал Терехов.

По его словам, утренний удар не отразился на энергосистеме, в городе предоставляются коммунальные услуги, работает электротранспорт, а отключения электроэнергии происходят по графику.

"Действуют плановые отключения. В каждом районе по-разному, по 3-4 часа нет света", – отметил Терехов.

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Топ комментарии

  • Алексей Карпенко 65f402b1
    От молодець Терехов, вже оперативно відрапортував: не дальот, пєрельот...
  • Иван Кравченко 507ed38e
    Враги так знают по чем били. Другое дело ,что промазали .подсветка хреновая.Все харьковчане знают,куда метили.Тут несколько другие хозяева,чем Ахметов и Фирташ.Хотя Фирташ и значился.Они на енергосистеме Украины наварились на миллиарды ,ни копейки не вкладывая.
  • Garry Dron 6973c752
    Дві ракети або впали на кацапії або були збиті, це непогано, ще краще коли 90 % ракет будуть збиватись.
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